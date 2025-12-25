FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Reckitt Benckiser von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Reckitt Benckiser eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Reckitt Benckiser-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Reckitt Benckiser-Papier letztlich bei 62,26 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,606 Reckitt Benckiser-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,02 GBP, da sich der Wert einer Reckitt Benckiser-Aktie am 24.12.2025 auf 59,78 GBP belief. Mit einer Performance von -3,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Reckitt Benckiser erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at