FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Reckitt Benckiser von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Reckitt Benckiser-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58,06 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Reckitt Benckiser-Aktie investiert, befänden sich nun 172,236 Reckitt Benckiser-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 492,59 GBP, da sich der Wert einer Reckitt Benckiser-Aktie am 30.01.2026 auf 60,92 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 4,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Reckitt Benckiser belief sich zuletzt auf 40,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at