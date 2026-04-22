FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RELX-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RELX-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das RELX-Papier an diesem Tag 12,36 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die RELX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80,906 RELX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 248,38 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 21.04.2026 auf 27,79 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 124,84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 48,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at