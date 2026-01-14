RELX Aktie

Lohnender RELX-Einstieg? 14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RELX-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem RELX-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 23,77 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das RELX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 420,698 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 31,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 142,62 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,43 Prozent erhöht.

RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,29 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

