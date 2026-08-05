RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Profitable RELX-Investition?
|
05.08.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen
Die RELX-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,71 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 46,069 RELX-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 27,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 243,87 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 24,39 Prozent vermehrt.
RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,20 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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