RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Investmentbeispiel
|
08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,90 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,025 RELX-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 24,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,66 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,66 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete RELX eine Marktkapitalisierung von 41,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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