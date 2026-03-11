FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in RELX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das RELX-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 25,24 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 39,620 RELX-Aktien. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 10.03.2026 1 040,41 GBP wert, da der Schlussstand 26,26 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,04 Prozent.

RELX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at