FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,77 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,593 RELX-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (24,97 GBP), wäre das Investment nun 114,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,68 Prozent gesteigert.

Am Markt war RELX jüngst 43,07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at