21.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RELX-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das RELX-Papier an diesem Tag 18,17 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,503 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,59 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 20.01.2026 auf 30,09 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,59 Prozent angezogen.
Insgesamt war RELX zuletzt 54,70 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
