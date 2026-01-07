RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das RELX-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des RELX-Papiers betrug an diesem Tag 36,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,034 RELX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 832,12 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 06.01.2026 auf 30,78 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 16,79 Prozent.
RELX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
