FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in RELX-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

RELX-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die RELX-Anteile bei 38,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die RELX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257,732 RELX-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (24,54 GBP), wäre das Investment nun 6 324,74 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RELX belief sich zuletzt auf 43,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at