RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Investment im Blick
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22.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingefahren
RELX-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die RELX-Anteile bei 38,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die RELX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257,732 RELX-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (24,54 GBP), wäre das Investment nun 6 324,74 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von RELX belief sich zuletzt auf 43,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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