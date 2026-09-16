RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Investment
|
16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.09.2025 wurde die RELX-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,25 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die RELX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,197 RELX-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 740,44 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 15.09.2026 auf 25,36 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,96 Prozent.
Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 45,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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