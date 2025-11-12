RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives RELX-Investment? 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RELX von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die RELX-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die RELX-Aktie an diesem Tag bei 36,34 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,752 RELX-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 11.11.2025 88,80 GBP wert, da der Schlussstand 32,27 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,20 Prozent vermindert.

Insgesamt war RELX zuletzt 57,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Nachrichten