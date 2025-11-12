RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
Lukratives RELX-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RELX von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die RELX-Aktie an diesem Tag bei 36,34 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,752 RELX-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 11.11.2025 88,80 GBP wert, da der Schlussstand 32,27 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,20 Prozent vermindert.
Insgesamt war RELX zuletzt 57,92 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
