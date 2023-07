FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Rentokil Initial-Investment eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,97 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10 335,917 Rentokil Initial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 66 563,31 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 25.07.2023 auf 6,44 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 565,63 Prozent gesteigert.

Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at