Rentokil Initial PlcShs Aktie

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WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentokil Initial-Investmentbeispiel 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.04.2016 wurde das Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5 678,592 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 4,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 796,71 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 177,97 Prozent erhöht.

Rentokil Initial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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