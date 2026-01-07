FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Rentokil Initial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 1,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 639,795 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 4,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 943,70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,37 Prozent gesteigert.

Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at