Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentokil Initial-Investition im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Rentokil Initial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 1,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 639,795 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 4,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 943,70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,37 Prozent gesteigert.
Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
07.01.26
|FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Rentokil Initial PlcShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rentokil Initial PlcShs
|5,36
|0,30%