FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.03.2025 wurde das Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 3,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 309,215 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 4,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 410,02 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 41,00 Prozent.
Rentokil Initial war somit zuletzt am Markt 11,47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
