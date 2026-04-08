Rentokil Initial PlcShs Aktie

Rentokil Initial PlcShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Langfristige Performance 08.04.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Rentokil Initial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Rentokil Initial-Anteile betrug an diesem Tag 3,21 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 120,125 Rentokil Initial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 15 185,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,87 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 51,86 Prozent.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 12,28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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