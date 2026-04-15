Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentokil Initial-Performance im Blick
|
15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren gekostet
Am 15.04.2023 wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,95 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Rentokil Initial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,818 Rentokil Initial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 5,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,23 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 14,77 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rentokil Initial eine Börsenbewertung in Höhe von 12,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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