FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6,46 GBP wert. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,895 Rentokil Initial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 735,90 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 12.05.2026 auf 4,75 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 735,90 GBP, was einer negativen Performance von 26,41 Prozent entspricht.

Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at