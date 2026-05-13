Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentabler Rentokil Initial-Einstieg?
|
13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6,46 GBP wert. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,895 Rentokil Initial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 735,90 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 12.05.2026 auf 4,75 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 735,90 GBP, was einer negativen Performance von 26,41 Prozent entspricht.
Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
13.05.26
|FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Dividende schüttet Rentokil Initial an Aktionäre aus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
07.05.26