Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Profitabler Rentokil Initial-Einstieg?
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25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Rentokil Initial-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rentokil Initial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,416 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,18 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 24.03.2026 auf 4,66 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 4,82 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Rentokil Initial eine Börsenbewertung in Höhe von 11,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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