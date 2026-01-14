FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Rentokil Initial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag 3,78 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Rentokil Initial-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 649,007 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 156,29 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 13.01.2026 auf 4,59 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial bezifferte sich zuletzt auf 11,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at