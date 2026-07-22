FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rentokil Initial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,07 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 821,601 Rentokil Initial-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 523,63 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 21.07.2026 auf 4,46 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,24 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Rentokil Initial einen Börsenwert von 11,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at