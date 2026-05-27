Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Lohnende Rentokil Initial-Investition?
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27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rentokil Initial-Anteile bei 1,79 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 55,772 Rentokil Initial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.05.2026 259,34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,65 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 259,34 GBP entspricht einer Performance von +159,34 Prozent.
Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 11,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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