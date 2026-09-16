Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Lohnendes Rentokil Initial-Investment?
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 2,23 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hat, hat nun 448,029 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Rentokil Initial-Anteile wären am 15.09.2026 1 470,88 GBP wert, da der Schlussstand 3,28 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,09 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial bezifferte sich zuletzt auf 8,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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