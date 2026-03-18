FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,47 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 828,822 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 4,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 860,64 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 8 860,64 GBP, was einer negativen Performance von 11,39 Prozent entspricht.

Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at