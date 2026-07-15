Rentokil Initial PlcShs Aktie

Rentokil Initial PlcShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentokil Initial-Anlage unter der Lupe 15.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rentokil Initial-Investment verlieren können.

Am 15.07.2021 wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag bei 5,08 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,036 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 863,61 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,38 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,64 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 11,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs

mehr Nachrichten