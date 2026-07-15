Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentokil Initial-Anlage unter der Lupe
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15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet
Am 15.07.2021 wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag bei 5,08 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,036 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 863,61 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,38 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,64 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 11,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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