Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Performance im Blick
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26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr eingebracht
Die Rentokil Initial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,57 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 279,877 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 973,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,48 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 2,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete Rentokil Initial eine Marktkapitalisierung von 8,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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