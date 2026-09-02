FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Rentokil Initial-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Rentokil Initial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Rentokil Initial-Aktie 5,96 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 678,416 Rentokil Initial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 3,57 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 990,27 GBP wert. Mit einer Performance von -40,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at