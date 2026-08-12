FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,60 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 786,991 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rentokil Initial-Papiere wären am 11.08.2026 6 442,10 GBP wert, da der Schlussstand 3,61 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,58 Prozent abgenommen.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 9,06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at