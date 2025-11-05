Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Lukrative Rentokil Initial-Investition?
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rentokil Initial-Aktie an diesem Tag 5,70 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 754,386 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rentokil Initial-Papiers auf 4,21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 377,19 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,23 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Rentokil Initial einen Börsenwert von 10,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
