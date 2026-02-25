FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rightmove von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Rightmove-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rightmove-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rightmove-Papier bei 5,57 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 179,533 Rightmove-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 4,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 745,96 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,40 Prozent verringert.

Am Markt war Rightmove jüngst 3,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at