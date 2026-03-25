Rightmove Aktie

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WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23

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Lukratives Rightmove-Investment? 25.03.2026 10:04:44

FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rightmove-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Rightmove-Aktie letztlich bei 5,50 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Rightmove-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 817,521 Rightmove-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rightmove-Papiers auf 4,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 609,96 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,90 Prozent.

Rightmove markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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