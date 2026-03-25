Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Lukratives Rightmove-Investment?
|
25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rightmove-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Rightmove-Aktie letztlich bei 5,50 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Rightmove-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 817,521 Rightmove-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rightmove-Papiers auf 4,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 609,96 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,90 Prozent.
Rightmove markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rightmove PLC Registered Shs
|
25.03.26
|FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gewinne in London: Am Montagnachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Rightmove PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rightmove PLC Registered Shs
|4,86
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.