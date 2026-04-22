Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Profitable Rightmove-Investition?
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22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 22.04.2023 wurden Rightmove-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Rightmove-Papier 5,82 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,170 Rightmove-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 4,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,90 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,10 Prozent eingebüßt.
Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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