Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Anlage im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rightmove von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.01.2021 wurde das Rightmove-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,949 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rightmove-Papiers auf 5,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,80 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 19,20 Prozent gleich.
Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
