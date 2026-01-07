FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rightmove von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Rightmove-Aktien gewesen.

Am 07.01.2021 wurde das Rightmove-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,949 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rightmove-Papiers auf 5,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,80 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 19,20 Prozent gleich.

Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at