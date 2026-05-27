Rightmove Aktie

Rightmove für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23

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Lukrative Rightmove-Anlage? 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rightmove von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rightmove eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.05.2021 wurde die Rightmove-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,00 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 667,612 Rightmove-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 200,75 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Papiers am 26.05.2026 auf 4,32 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,99 Prozent eingebüßt.

Rightmove war somit zuletzt am Markt 3,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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