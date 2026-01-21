Rightmove Aktie

Rightmove für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23

Rightmove-Anlage im Blick 21.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie Investoren gebracht.

Das Rightmove-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,47 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 544,640 Rightmove-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 7 658,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,96 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,42 Prozent abgenommen.

Der Rightmove-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Rightmove PLC Registered Shs 5,70 -0,87% Rightmove PLC Registered Shs

