21.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Rightmove-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,47 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 544,640 Rightmove-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 7 658,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,96 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,42 Prozent abgenommen.
Der Rightmove-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
