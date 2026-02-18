FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rightmove von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Rightmove eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rightmove-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,61 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,119 Rightmove-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 17.02.2026 65,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,36 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 34,11 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Rightmove belief sich jüngst auf 3,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at