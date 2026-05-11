FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: Über diese Dividende können sich Rightmove-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Rightmove am 08.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,11 GBP je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 10,00 Prozent gestiegen. Somit vergütet Rightmove die Aktionäre insgesamt mit 78,56 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,72 Prozent.

Rightmove-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Rightmove-Titel via London bei einem Wert von 4,22 GBP. Heute wird das Rightmove-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Rightmove-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Rightmove-Aktie 2,05 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,53 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr reduzierte sich der Kurs von Rightmove via London um 41,33 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -12,86 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Rightmove

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,11 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,68 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Rightmove

Rightmove ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 3,164 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rightmove beträgt aktuell 18,49. Der Umsatz von Rightmove betrug in 2025 425,130 Mio. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,28 GBP.

Redaktion finanzen.at