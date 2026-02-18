Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnende Rio Tinto-Anlage?
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rio Tinto-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,89 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,295 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 376,81 GBP, da sich der Wert einer Rio Tinto-Aktie am 17.02.2026 auf 71,16 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 276,81 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Rio Tinto eine Marktkapitalisierung von 115,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
