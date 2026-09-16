Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Profitable Rio Tinto-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingefahren
Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 52,89 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,891 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 71,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,13 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,13 Prozent erhöht.
Rio Tinto wurde am Markt mit 117,30 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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