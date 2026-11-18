Am 18.11.2021 wurde die Rio Tinto-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 43,58 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,295 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60,53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,90 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 38,90 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 100,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at