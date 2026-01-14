Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rio Tinto-Investition im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Rio Tinto-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 60,91 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,419 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 62,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 020,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,03 Prozent erhöht.
Rio Tinto markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
