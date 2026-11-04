FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rio Tinto-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 52,72 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,968 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 60,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 152,88 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,29 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 100,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at