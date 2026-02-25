Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lukrativer Rio Tinto-Einstieg?
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie betrug an diesem Tag 48,40 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,661 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 1 501,86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 72,69 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,19 Prozent erhöht.
Rio Tinto wurde am Markt mit 116,48 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
