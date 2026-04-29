Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Profitable Rio Tinto-Anlage?
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29.04.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Rio Tinto-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Rio Tinto-Anteile 50,49 GBP wert. Bei einem Rio Tinto-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,806 Rio Tinto-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Rio Tinto-Papiere wären am 28.04.2026 1 447,42 GBP wert, da der Schlussstand 73,08 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 447,42 GBP, was einer positiven Performance von 44,74 Prozent entspricht.
Der Rio Tinto-Wert an der Börse wurde auf 119,49 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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