Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Rentable Rio Tinto-Anlage? 11.11.2026 10:03:54

FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Rio Tinto-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Rio Tinto-Anteile 52,59 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 190,150 Rio Tinto-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 023,20 GBP, da sich der Wert einer Rio Tinto-Aktie am 10.11.2026 auf 63,23 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 20,23 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 104,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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