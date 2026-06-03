Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Hochrechnung
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03.06.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Rio Tinto-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,71 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,620 Rio Tinto-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 83,08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,63 Prozent gesteigert.
Rio Tinto war somit zuletzt am Markt 130,86 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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