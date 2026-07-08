FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Rio Tinto-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 23,68 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hat, hat nun 422,297 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 28 821,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 68,25 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 188,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 114,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at