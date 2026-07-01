Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Profitabler Rio Tinto-Einstieg?
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01.07.2026 10:04:13
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 01.07.2021 wurde die Rio Tinto-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,34 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,852 Rio Tinto-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (71,22 GBP), wäre das Investment nun 1 200,20 GBP wert. Mit einer Performance von +20,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Rio Tinto belief sich jüngst auf 115,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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